Станут иждивенцами: Минпросвещения России написало о вреде подарков для детей-сирот

Общество

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В методических материалах, подготовленных Минпросвещения России по волонтерской работе с сиротами, говорится о вреде подарков для детей, оставшихся без попечения родителей. Разработчики поясняют, что дорогие вещи от малознакомых людей формируют у них неверную картину мира и таким людям будет сложно адаптирвоаться во взрослой жизни.

Чиновники считают, что организация зрелищных мероприятий для детей-сирот и передача подарков могут сформировать у ребенка «иждивенческую модель поведения», когда за воротами детдома они будут повсеместно видеть только источники материальных благ.

Кроме того, проекты с подарками требуют больших вложений, но не вносят изменений в жизнь сирот - не ведут к росту самостоятельности, не способствуют социальной адаптации, не решают других проблем.

В пресс-службе Минпросвещения сказали «Известиям», что никакого запрета на подарки нет и не может быть. В ведомстве акцентировали внимание на том, что государственная политика в этой сфере должна опираться на поиск семьи, обеспечение воспитания и образования.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков напомнил, что во всех странах одним из главных проявлений милосердия является вручение подарка. По его мнению, любой подарок - это «элемент внимания» и нельзя запрещать их дарить.

Ранее сообщалось о воспитателе в самарском доме малютки, которая выкинула ребенка из коляски и ударила другого по лицу.