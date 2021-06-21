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Станислав Черчесов высказался о запрете болельщикам из РФ посетить матч в Дании
21 июня, 2021 07:28
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал запрет для российских болельщиков на присутствие на матче чемпионата Европы с датчанами.
Встреча российской и датской сборных заключительного тура в группе В состоится 21 июня в Копенгагене. Дания приняла решение о недопуске болельщиков из-за рубежа на матчи Евро - 2020.
Отсутствие российских болельщиков на матче чемпионата Европы по футболу против датчан Черчесов назвал несправедливым, пишет «Спорт-Экспресс».
Станислав Черчесов не пустит в раздевалку сборной России Ольгу Бузову для мотивации команды.
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