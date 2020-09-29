Станислав Черчесов поставил под сомнение умение Александра Кокорина играть в футбол

Фото: Spartakworld.ru

Нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину для того, чтобы попасть в сборную России по футболу для начала нужно начать правильно играть и чувствовать свое место в команде, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Он заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Кокорина, но только при условии, что футболист начнет «играть так, как надо». «Команда должна быть командой», — отметил Черчесов, сообщает «Чемпионат.com».

Кокорин постоянно находится в центре внимания - со знаком плюс или минус. Сейчас о нем говорят и пишут, потому что он перешел в «Спартак» с очень выгодным контрактом. Вернее, даже с суперконтрактом. Зарплата Кокорина в «Спартаке» составит около 3 000 000 евро в год или даже немного больше. Это означает, что ежемесячно форвард будет получать порядка 250 тысяч евро - примерно 21,5 миллиона рублей - в 600 раз (!) больше средней зарплаты в России.