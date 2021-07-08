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Станислав Черчесов отказался от денег после увольнения
8 июля, 2021 17:05
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АГН Москва/Global Look Press
Уволенный с поста главного тренера сборной России Станислав Черчесов отказался от неустойки после увольнения. Она полагалась, так как соглашение было заключено до 2022 года.
Об отказе Черчесова от денег написал Telegram-канал Baza. На посту он получал 2,5 млн евро в год.
Ранее стало известно, что с главным тренером российской сборной по футболу расторгли контракт. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что это было обоюдное решение.
Напомним, сегодняшнему заявлению предшествовал провал сборной на Евро-2021. Россия заняла последнее место в группе.
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2,5 миллиона евро в год - адекватная зарплата для главного тренера сборной России?
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