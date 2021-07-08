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Черчесов уволен с должности тренера сборной России после провала на Чемпионате Европы
8 июля, 2021 15:54
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Фото: Flickr
Российский футбольный союз расторг контракт с тренером футбольной сборной РФ Станиславом Черчесовым после провала команды на Чемпионате Европы. Президент РФС Александр Дюков заявляет, что это было совместное решение.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - сказано в Telegram-канале РФС.
О новом кандидате в РФС пока ничего не сообщают.
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