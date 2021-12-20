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Стало известно о желании депутатов Госдумы ввести штрафы против отказывающихся вакцинироваться
20 декабря, 2021 13:55
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Rouelle Umali/XinHua
Депутаты Государственной думы РФ обсуждают между собой возможность введения штрафных санкций в отношении отказывающихся вакцинироваться от COVID-19 жителей страны. Об этом сообщил первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.
По его словам, пока данный вопрос не выносился на официальное обсуждение, «но неформально, может быть, между депутатами что-то обсуждается», - заявил депутат. Он подчеркнул, что не станет голосовать «за» данные ограничения в стране ни при каких обстоятельствах, передает URA.RU.
Ранее сообщалось, можно ли вакцинироваться от ковида людям с психическими расстройствами.
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