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Наука и медицина
Опасна ли прививка от COVID-19 при психических расстройствах?
20 декабря, 2021 09:26
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Daniel Schäfer/dpa
Является ли психическое расстройство веским поводом для отказа от вакцинации против COVID-19? По мнению главного внештатного специалиста-психиатра Депздрава Москвы Георгия Костюка, нет.
Он пояснил, что за все время прививочной кампании ни у кого из вышеуказанной категории граждан не были выявлены побочные эффекты после введения соответствующего препарата от коронавируса. Максимум - недомогание и болезненность на протяжении пары дней.
«Нет никаких противопоказаний и быть не может», - заявил Костюк.
Он отметил, что медики вакцинируют пациентов, находящихся на стационарном лечении, добровольно, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, как часто можно прививаться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V»?
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