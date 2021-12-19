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Наука и медицина
Директор Центра им. Гамалеи утверждает, что «Спутником V» можно прививаться сколько угодно
19 декабря, 2021 16:22
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мояоколица.рф
Микробиолог Александр Гинцбург: «Российская вакцина не имеет отрицательных последствий для организма».
Это стало известно из разговора главы НИЦЭМ с журналисткой канала «Россия-1» Наили Аскер-заде.
В недавно отснятой документальной ленте, посвященной коронавирусной инфекции и российской вакцине, Гинцбург сказал, что «Спутник» может вводиться в организм каждые полгода без какого-либо ущерба для здоровья, - сообщается в материале Газета.ру
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