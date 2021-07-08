Стало известно о выплатах в случае осложнения после прививки от коронавируса
В России выплачиваются пособия для тех, у кого после получения вакцины от любой болезни возникли проблемы со здоровьем.
Выплаты были введены властями еще в 2020 году. Они касаются осложнений после любой прививки, в том числе от COVID-19. Существуют три варианта выплаты.
Единовременное пособие в 10 тысяч рублей платят при возникновении поствакцинального осложнения. Ежемесячная компенсация в 1 тысячу 427 рублей выплачивается гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений. Единовременное пособие в случае смерти от поствакцинального осложнения составляет 30 тысяч рублей.
За единовременным пособием нужно обратиться в МФЦ. С собой взять паспорт и медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения, сообщает «Сравни.ру».