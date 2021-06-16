Стало известно о состоянии насильно вывезенной из кризисного центра дочери соратника главы Чечни
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что ей стало известно о самочувствии чеченской девушки Халимат Тарамовой, которую силовики насильно вывели из кризисного центра в Махачкале, где она скрывалась от избивавших ее родных. Омбудсмен заявила, что с девушкой все в порядке.
«Вчера мы связались с прокуратурой ЧР, с аппаратом главы ЧР, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Сама Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. При этом 6 июня в соцсетях была распространена видеозапись, на которой чеченская девушка заявила, что добровольно покинула семью и попросила никому не сообщать о её местонахождении из-за угрозы жизни.
Халимат Тарамова — дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра «Гранд Парк» Аюба Тарамова. В 2000 году он занял пост главы аппарата администрации республики, а затем работал первым замминистра ЖКХ Чечни.
Халимат — ЛГБТ-персона.
Ранее расследующую похищение чеченской девушки журналистку вызвали в полицию перед вылетом в Махачкалу.