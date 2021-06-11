Расследующую похищение чеченской девушки журналистку вызвали в полицию перед вылетом в Махачкалу
Журналистку «МБХ Медиа» Екатерину Нерозникову вызвали в полицию прямо перед ее вылетом в Махачкалу. Корреспондентка расследует инцидент с похищением чеченской девушки в Дагестане.
Нерозниковой позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником МВД. Случилось это в тот момент, когда она направлялась в один из аэропортов Москвы. Полицейский пояснил, что в отдел пришёл некий Олег Буйнов с поддельной нотариальной доверенностью на распоряжение ее счётами. Силовик посоветовал журналистке не выезжать из города и явиться в МВД.
Инцидент с похищением девушки произошел накануне в Махачкале. Полицейские ворвались в кризисную квартиру группы «Марем», где Халифат Тамарова скрывалась от избивавших ее людей в Чечне. Известно, что она сбежала из родного города в столицу Дагестана в поисках безопасного места. Причиной проявления такого жестоко отношения к Халифат является ее сексуальная ориентация. После встречи с силовиками никто не может выяснить местонахждение девушки, передает «МБХ Медиа».
Ранее сообщалось о том, что МВД объявило экс-директора признанной на днях иностранным агентом организации в федеральный розыск.