МВД объявило «охоту» на экс-директора признанной на днях иностранным агентом организации
Российский юрист, общественный и политический деятель, экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ НКО-иноагентом) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Тут такая ситуация. Не прошло и 2х дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск», — рассказал Жданов подписчикам в соцсети.
Юрист отметил, что ему неизвестна причина данного решения МВД. Но предположил, что, вероятнее всего, это связано «с десятком уголовных дел», которые на него завели.
Также Жданов отметил, что в настоящее время в России все чаще и чаще оппозиционные политики, а также соратники российского политика Алексея Навального становятся жертвами уголовных преследований. Всё это происходит исключительно потому, что «они позволили себе держать в тюрьме главного оппозиционного политика», имея в виду Навального.
При этом в объявлении МВД о Жданове сказано, что розыск связан с одной из статьей УК, но неизвестно, какой именно. Против юриста возбуждены два дела — один за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а второй за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Жданов находится за границей.
Ранее сообщалось о том, что в ЕС резко раскритиковали решение об объявлении организаций Навального иностранными агентами.