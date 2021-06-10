ЕС напомнил России о забытых ею обещаниях — они связаны с Алексеем Навальным
В Европейском союзе прокомментировали ситуацию с признанием организаций, которые курировал осужденный в феврале на 3,5 года российский оппозиционер Алексей Навальный, экстремистскими. По мнению представителей экономико-политического объединения, Россия стала забывать о данных ею обещаниях.
В ЕС убеждены, что российские власти отчаянно пытаются подавить в стране оппозиционное политическое движение. Ярче всего это стало заметно сейчас, перед выборами в Госдуму. Страны Европы считают, что это связано с намерением ликвидировать сети Навального, дабы не позволить его соратникам проводить антикоррупционные расследования.
«Призываем российские власти в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ», — сказано в заявлении ЕС, передаёт РИА Новости.
Ранее Госдеп поставил знак равно между ФБК (признана в РФ экстремистской организацией, внесена в реестр НКО-иноагентов, запрещена в РФ) и запрещенной в стране экстремистской организацией «Свидетели Иеговы».