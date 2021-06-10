Госдеп поставил знак ровно между ФБК* и «Свидетелями Иеговы»** — МИД РФ ликует
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление коллеги Неда Прайса, занимающего аналогичный пост в Госдепартаменте США. Напомним, он призвал Россию прекратить объявлять экстремистскими мирные организации и преследовать оппозиционера Алексея Навального и его соратников.
Накануне в РФ экстремистскими были признаны ФБК и Фонд защиты прав граждан (ранее внесены еще и в список иноагентов). Прайс сравнил решение суда по ним с объявлением экстремистским «Свидетелей Иеговы».
«Госдеп сравнил ФБК и Навального со «Свидетелями Иеговы». Заметьте, это не МИД России приравнял две секты. А внешнеполитическое ведомство США. Почему? Потому что кураторам виднее», — ответила на это Мария Захарова в своём Telegram-канале.