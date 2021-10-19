Стало известно о реакции Бастрыкина на работу следователей после убийства в Вологде и последующем решении
Стала известна реакция председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на работу следователей после убийства 9-летней девочки в Вологде. Напомним, ребенок ушел из дома 16 октября - тело с признаками насильственной смерти обнаружили 18 числа. Подозреваемую в убийстве задержали.
Бастрыкин дал высокую оценке работе следователей и полиции в связи с быстрым раскрытием убийства. Убийцу задержали благодаря эффективно проведенным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям. Бастрыкин поблагодарил подразделения следственного управления и МВД по Вологодской области за службу.
Как сообщается на сайте СК, глава ведомства решил поощрить всех сотрудников, причастных к раскрытию этого особо тяжкого преступления.
Напомним, психически невменяемая женщина заманила двоих детей в квартиру в Вологде. Одного ребенка она отпустила - второй был найден убитым. Женщину задержали в поезде.