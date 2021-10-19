Психически нездоровую женщину задержали после убийства 9-летней девочки из неблагополучной семьи в Вологде
В Вологде девятилетнюю девочку из неблагополучной семьи нашли мертвой. Задержана психически нездоровая женщина Ульяна Ланская: предположительно, она втерлась в доверие, завела ребенка в квартиру и убила.
Девочка пропала 16 октября, а поиски начались только 17-го - мать всё это время думала, что школьница у бабушки. В поисках участвовали более 600 человек.
Как пишет ТАСС, семья, где произошла трагедия, стояла на учете как неблагополучная. У женщины двое детей.
Согласно фабуле происшествия, 40-летняя Ланская заманила Соню Жаворонкову и ее подружку в квартиру. Второй ребенок остался жив - женщина отпустила девочку. Благодаря этому, удалось выйти на след убийцы, пишет Telegram-канал 112.
Ланскую задержали в поезде Санкт-Петербург-Мурманск. Она хотела покончить с собой, наглотавшись таблеток.
Telegram-каналы «Shot» и «112» сообщили, что женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она лишена родительских прав на двоих детей. На допросе женщина была в невменяемом состоянии.
В отношении матери Сони возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Она выпивает и, предварительно, подрабатывает проституцией. Опознавать ребенка ездил пьяный дядя Сони. Уголовное дело также завели на органы профилактики.