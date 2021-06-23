Стало известно о «производящей» будущих террористов инфраструктуре — замешана российская молодежь
Директор ФСБ Александр Бортников убежден в опасности сетевых компьютерных игр и необходимости усовершенствования законодательства, направленного на ограждение молодого поколения от идеологии насилия, активно распространяемой в интернете, в частности, в соцсетях.
По его словам, сейчас террористы «воспитывают» последователей прямо в сети, создавая клоны игр с имитацией терактов, а также беседуя с пользователями в чатах. Но, как оказалось, не только террористам интересна молодежь. Бортников подчёркивает, что в период изоляции и дистанционного обучения студенты и школьники все чаще оказывались под влиянием модераторов закрытых интернет-сообществ, «воспевающих» насильственные действия.
«Фактически сегодня в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, «производящая» будущих террористов», — цитирует Бортникова ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что за отказывающимися носить медицинские маски россиянами стали следить росгвардейцы с автоматами.