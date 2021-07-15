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Стало известно, кто может стать новым главным тренером сборной России по футболу
15 июля, 2021 12:32
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Alexander Wilf/Russian Look
Российский футбольный союз всерьез присмотрелся к Курбану Бердыеву – бывшему главному тренеру ФК «Рубин» и клуба «Ростов» Курбану Бердыеву. Вероятнее всего, освободившееся после ухода Станислава Черчесова кресло главного тренера сборной России может занять именно Бердыев.
Известно, что контракт с ним намерены подписать до окончания ЧМ-2022. Как будут идти дела дальше, станет ясно после турнира в Катаре. Источник «Спорт-Экспресса» заявил о том, что Бердыев получит за свою работу значительно меньше Черчесова, но в случае успешной игры, ему «подкинут» солидный бонус.
Информация об увольнении Черчесова появилась 8 июля, после провала сборной РФ на Чемпионате Европы.
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Как вы думаете, если Курбана Бердыева назначат на пост главного тренера сборной РФ по футболу, он сможет вывести спортсменов на новый уровень?
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