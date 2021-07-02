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Стало известно, кто может стать новым ректором ВШЭ
2 июля, 2021 16:35
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Sergey Kovalev/Global Look Press
После ухода ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова со своего поста, появилась информация о том, что теперь его кресло может занять ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Правда, пока в вузе отказываются подтверждать данную информацию, передает РБК.
Напомним, об уходе Кузьминова стало известно 1 июля. Он возглавлял НИУ ВШЭ 28 лет. Сейчас ему 64 года, причиной увольнения называют его нежелание «стареть на должности ректора».
Никите Анисимову 43 года, он окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова в 1998 году. На протяжении двух лет – с 2011 по 2013 годы – занимал пост проректора МГУ, позже стал первым проректором МАМИ. А пять лет назад – ректором ДВФУ.
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