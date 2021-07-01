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Муж Эльвиры Набиуллиной ушел с поста ректора ВШЭ после 28 лет нахождения в должности
1 июля, 2021 15:27
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, который 28 лет управлял вузом, ушел с поста. Он стал научным руководителем университета.
Уход Кузьминова подтвердили близкий к вузу источник и представитель ВШЭ. Причина отставки в том, что он якобы «не хочет стареть на должности ректора». Об этом пишет РБК.
Кузьминову 64 года. Он возглавлял вуз с момента основания - с 1992 года.
Кузьминов - второй по длительности управления вузом после ректора МГУ Виктора Садовничего. Ректор ВШЭ также известен тем, что является мужем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Он - автор реформ образования в 1997 году, экономики и системы госуправления. В 2020-м журнал Forbes назвал ВШЭ лучшим вузом России.
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