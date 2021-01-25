Стали известны судебные итоги митингов 23 января

Общество

Московский городской суд сообщил, что по итогам прошедших 23 января митингов в поддержку Алексея Навального, было арестовано 30 человек.

Согласно сообщению Мосгорсуда, в суды города поступило 448 дел об административных правонарушениях. Из них семь по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, остальные по статье о нарушении порядка организации либо проведения митингов.

За участие в несанкционированных акциях, участникам митингов выписали административных 64 штрафа, сообщает «РБК».

Ранее стало известно, что избитая силовиком на протестах женщина простила обидчика и пожалела об этом.