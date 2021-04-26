Стали известны подробности характера Владимира Путина

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Не секрет – многие стилисты открыто заявляют о том, что предпочтения в моде отражают ценности человека и даже его характер. Благодаря сотрудничеству гендиректора компании «Портновская мануфактура «Shishkin»» с президентом России Владимиром Путиным, стали известны некоторые подробности, касающиеся личности лидера страны.

По словам Шишкина, глава государства придерживается строгого, классического стиля в одежде, иначе говоря, взгляд у него достаточно консервативный.

Сотрудничество дизайнера с Путиным началось летом прошлого года: тогда лидер РФ проводил совещание о ситуации в легкой промышленности, на котором Шишкин предложил сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team. Недолго думая, президент согласился, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме сделали заявление о том, что Владимир Путин всем своим поведением отказывается помочь России «стать передовой страной».