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Политика
В Госдуме обвинили Владимира Путина в отказе помочь России «стать передовой страной»
23 апреля, 2021 13:55
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АГН Москва/Global Look Press
В Государственной думе прокомментировали решение президента страны Владимира Путина объявить нерабочими днями сразу десять первых дней мая. По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, такими темпами России никогда не удастся выйти из кризиса.
Он считает, что с 1 по 10 мая все граждане РФ должны работать, чтобы «помочь России стать передовой страной».
«Если мы не будем работать, не будет экономики. Делать любой праздник выходным днем — это неправильно», – сказал Онищенко эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Путин принял решение продлить выходные дни из-за коронавируса. Об этом его попросила глава Роспотребнадзора.
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