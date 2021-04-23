В Госдуме обвинили Владимира Путина в отказе помочь России «стать передовой страной»

Политика

В Государственной думе прокомментировали решение президента страны Владимира Путина объявить нерабочими днями сразу десять первых дней мая. По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, такими темпами России никогда не удастся выйти из кризиса.

Он считает, что с 1 по 10 мая все граждане РФ должны работать, чтобы «помочь России стать передовой страной».

«Если мы не будем работать, не будет экономики. Делать любой праздник выходным днем — это неправильно», – сказал Онищенко эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Путин принял решение продлить выходные дни из-за коронавируса. Об этом его попросила глава Роспотребнадзора.