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Стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым
16 июля, 2021 10:02
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Прощание с музыкантом, основателем рок-группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым состоится 17 июля в Донском монастыре в Москве. Об этом рассказала его вдова Ольга Мамонова.
Она добавила, что артист будет похоронен на кладбище в городе Верея, что под Москвой. Там супруги прожили вместе последние 25 лет, передает РИА Новости.
Напомним, о смерти Петра Мамонова стало известно вчера, 15 июля. Врачи Коммунарки в столице несколько недель боролись за его жизнь, однако ему не удалось справиться с осложнениями, возникшими на фоне коронавируса, с которым Мамонов и поступил в медучреждение. Он скончался в возрасте 70 лет.
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