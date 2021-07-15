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Культура
Умер основатель и лидер «Звуков Му» Петр Мамонов
15 июля, 2021 17:19
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Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress
На 71-м году жизни умер артист и музыкант Петр Мамонов. Об этом сообщила его супруга Ольга.
Мамонов находился в Коммунарке с коронавирусом. Его состояние было крайне тяжелым.
Больше недели артист лежал на ИВЛ. Сообщалось, что у него начали отказывать органы. Спасти музыканта могло только чудо, но оно не произошло.
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