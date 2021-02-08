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Стала известна зарплата актрисы Анастасии Мельниковой в качестве депутата

Артем Денисов
8 февраля, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 04:02
1 мин
рубли
pixabay.com

Российская актриса Анастасия Мельникова сообщила, что ее должность депутата заксобрания Санкт-Петербурга не приносит «неземного» дохода.

«У меня 60 тысяч рублей в месяц», — сказала она. При этом артистка назвала свою зарплату «абсолютно адекватной», сообщает НТВ.

Ранее Замоскворецкий суд столицы РФ изъял у депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука активы, стоимость которых достигла 38 миллиардов рублей. В нижней палата парламента РФ решили прокомментировать данное событие.

Сопчук всегда выглядел как человек, у которого вообще не могут быть активы.

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