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Политика
«Среднестатистический депутат»: в ГД рассказали об активах единоросса на 38 млрд рублей
27 января, 2021 17:14
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zspk.gov.ru
Сегодня Замоскворецкий суд столицы РФ изъял у депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука активы, стоимость которых достигла 38 миллиардов рублей. В нижней палата парламента РФ решили прокомментировать данное событие.
«Совершенно не создавал никакого впечатления. То есть обычный нормальный среднестатистический депутат», – цитирует члена комитета ГД по транспорту и строительству Александра Старовойтова РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Он отметил также, что Сопчук всегда выглядел как человек, у которого вообще не могут быть активы.
Ранее стало известно, что пятый по счету подрядчик связал здание в Прасковеевке около Геленджика с лидером страны Владимиром Путиным.
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