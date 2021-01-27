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«Среднестатистический депутат»: в ГД рассказали об активах единоросса на 38 млрд рублей

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 17:14
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 17:14
1 мин
zspk.gov.ru
zspk.gov.ru

Сегодня Замоскворецкий суд столицы РФ изъял у депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука активы, стоимость которых достигла 38 миллиардов рублей. В нижней палата парламента РФ решили прокомментировать данное событие.

«Совершенно не создавал никакого впечатления. То есть обычный нормальный среднестатистический депутат», – цитирует члена комитета ГД по транспорту и строительству Александра Старовойтова РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Он отметил также, что Сопчук всегда выглядел как человек, у которого вообще не могут быть активы.

Ранее стало известно, что пятый по счету подрядчик связал здание в Прасковеевке около Геленджика с лидером страны Владимиром Путиным.

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