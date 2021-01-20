Стала известна возможная причина крупного взрыва в Мадриде

Общество

Испанская газета Pais сообщила подробности о крупном взрыве в многоэтажном здании в Мадриде. По её данным, в момент взрыва в здании находились рабочие. Они проверяли систему подачи газа.

На данный момент власти страны официально подтвердили гибель трех человек, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Напомним, инцидент произошёл в центре города, на улице Толедо. От взрыва здание почти разрушилось.