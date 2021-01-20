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Общество
Стала известна возможная причина крупного взрыва в Мадриде
20 января, 2021 20:13
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Youtube / Reuters
Испанская газета Pais сообщила подробности о крупном взрыве в многоэтажном здании в Мадриде. По её данным, в момент взрыва в здании находились рабочие. Они проверяли систему подачи газа.
На данный момент власти страны официально подтвердили гибель трех человек, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Напомним, инцидент произошёл в центре города, на улице Толедо. От взрыва здание почти разрушилось.
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