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Стала известна дата возобновления работы пермского вуза после трагедии
22 сентября, 2021 10:00
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АГН Москва/Global Look Press
Занятия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, возобновятся только в следующий понедельник, 27 сентября. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает «Коммерсантъ».
Известно, что сейчас в вузе отменены очные занятия, всех преподавателей перевели на дистанционный формат работы. Ранее также сообщалось о том, что студентов перестали выпускать из общежитий, даже за продуктами.
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Сколько времени, по-вашему, должно пройти после трагедии, чтобы студенты и преподаватели Пермского государственного национального исследовательского университета смогли вернуться к нормальной жизни?
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