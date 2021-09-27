«Стал ориентиром в творчестве»: скончался киновед Кирилл Разлогов
Стало известно о смерти отечественного киноведа и телеведущего Кирилла Разлогова, занимавшего кресло президента Гильдии киноведов и кинокритиков России. О кончине деятеля культуры сообщила его дочь Анастасия Разлогова.
«Папа умер вчера, сердце», — пояснила она, не вдаваясь с подробности.
Кириллу Разлогову было 75 лет. Где именно он скончался и когда состоятся похороны, пока неясно, передаёт ТАСС.
Также в информационном агентстве подчеркнули, что новость прокомментировала глава российского Министерства культуры Ольга Любимова.
Она подчеркнула, что киновед без остатка отдавал себя любимому делу, благодаря чему стал «ориентиром в творчестве для многих представителей отрасли».
Кирилл Разлогов много лет преподавал вот Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 30 лет назад здесь же он стал профессором. Кроме того, киновед в разные периоды своей жизни вёл большое количество телепередач, среди которых «Киномарафон», «Век кино», «От киноавангарда к видеоарту», «Культ кино».
Ранее сообщалось о смерти основателя британской рок-группы Status Quo.