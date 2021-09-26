Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила на своей странице в Twitter работавшая с артистом звукозаписывающая компания Barrel and Squidger Records.
Музыкант скончался в своем доме в Австралии. Ланкастер в последнее время страдал рассеянным склерозом, но упорно боролся с болезнью и выступал на сцене, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году, играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Ланкастер покинул коллектив в 1985 году после переезда в Австралию. В 2013–2014 годах он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo.
Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 млн.