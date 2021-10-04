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Среди москвичей вновь начнут разыгрывать призы. Лишь бы привились от COVID-19
4 октября, 2021 14:45
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ситуация с коронавирусной инфекцией настолько ухудшилась в столице, что местные власти вновь захотели прибегнуть к стимулированию граждан к вакцинации, а именно к возвращению практики поощрения граждан, получивших вакцину против COVID-19.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, розыгрыш призов среди привитых показал хорошие результате. В связи с этим, в скором времени пришедшие за препаратом в пункт вакцинации местные жители вновь смогут стать автоматическими участниками лотереи, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что в России отменили все мероприятия из-за коронавируса.
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