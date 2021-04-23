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Сразу несколько сотрудников новостных телеканалов уволили в России. Разговор с каждым начинался одинаково

Лилия Караева
23 апреля, 2021 11:51
1 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 11:51
1 мин
Телевидение
Pixabay

Стало известно об увольнении сразу нескольких сотрудников российских новостных телеканалов. К кадрам была одна претензия - выражение оппозиционных взглядов, в том числе репосты чужих сообщений и комментарии к постам.

Речь идет об увольнении сотрудников холдинга ВГТРК. Покинуть компанию были вынуждены несколько операторов и монтажеров.

Их уволили в апреле. По данным Telegram-канала Baza, разговор с сотрудниками начинался одинаково: «Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили».

Всех просили написать заявление об уходе «по собственному желанию».

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы не упоминали в выпусках новостей митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции протеста прошли в крупных городах 21 апреля - в день оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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ТЕГИ
Оппозиция
ВГТРК
Увольнения
Репосты
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