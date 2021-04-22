Федеральные телеканалы не стали упоминать в выпусках новостей митинги в поддержку Навального

Политика

Федеральные каналы не показали прошедшие в российских городах акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По численности они были сравнимы с январскими протестами.

Сюжетов о митингах не было ни на Первом канале, ни на «России 1», ни на НТВ. Главная тема всех выпусков новостей - послание президента России Владимира Путина парламенту.

На Первом канале россиянам рассказали о ходе вакцинации, скандале с Чехией, пропаже подлодки у берегов Бали, обратил внимание «Дождь».

На «России 1» самым значимым событием сочли готовящуюся высылку американских дипломатов. На НТВ, кроме этих тем, заметили переизбрание президента Сирии Башара Асада.

Митинги прошли в десятках городов 21 апреля. Они не были согласованы с властями. В Москве, по данным полиции, в них приняли участие порядка 6 тысяч человек.