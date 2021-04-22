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Политика

Федеральные телеканалы не стали упоминать в выпусках новостей митинги в поддержку Навального

Лилия Караева
22 апреля, 2021 13:04
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 13:04
1 мин
Митинг в поддержку Алексея Навального
Русская планета/Сергей Рыжик

Федеральные каналы не показали прошедшие в российских городах акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По численности они были сравнимы с январскими протестами.

Сюжетов о митингах не было ни на Первом канале, ни на «России 1», ни на НТВ. Главная тема всех выпусков новостей - послание президента России Владимира Путина парламенту.

На Первом канале россиянам рассказали о ходе вакцинации, скандале с Чехией, пропаже подлодки у берегов Бали, обратил внимание «Дождь».

На «России 1» самым значимым событием сочли готовящуюся высылку американских дипломатов. На НТВ, кроме этих тем, заметили переизбрание президента Сирии Башара Асада.

Митинги прошли в десятках городов 21 апреля. Они не были согласованы с властями. В Москве, по данным полиции, в них приняли участие порядка 6 тысяч человек.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Россия
Телеканалы
Митинги
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