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Политика
Протесты в России. Фоторепортаж
22 апреля, 2021 12:04
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Фото: «Русская планета»
21 апреля по всей России прошли массовые акции протеста сторонников Алексея Навального. Активисты требовали освобождения оппозиционера из ИК-2 во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше».
По данным проекта «ОВД-Инфо», в ходе акций по всей стране были задержаны 1786 человек. За исключением Петербурга, на который пришлось 850 из всех задержаний, правозащитники и журналисты отмечают непрвычно гуманную работу силовиков. Правоохранители почти не препятствовали проходу колонн митингующих, а жесткие задержания в этот раз стали скорее исключением.
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Челябинске / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Челябинске / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Челябинске / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / Русская планета
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
Фото: акция в Москве / «Русская планета»
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