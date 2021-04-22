Политика

21 апреля по всей России прошли массовые акции протеста сторонников Алексея Навального. Активисты требовали освобождения оппозиционера из ИК-2 во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше».

По данным проекта «ОВД-Инфо», в ходе акций по всей стране были задержаны 1786 человек. За исключением Петербурга, на который пришлось 850 из всех задержаний, правозащитники и журналисты отмечают непрвычно гуманную работу силовиков. Правоохранители почти не препятствовали проходу колонн митингующих, а жесткие задержания в этот раз стали скорее исключением.