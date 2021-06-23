Сразу четыре страны попали в нежелательный список Украины по поездкам. Среди них и Россия
Украинское министерство иностранных дел выпустило рекомендации для граждан страны в связи со вспышками заражения индийским (дельта-) штаммом коронавируса. Ведомство рекомендует воздержаться от поездок в ряд стран. Рекомендации были размещены на официальном сайте МИД.
В сообщении ведомство обращает внимание, что отмечено распространение «агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта»». По этой причине МИД «настойчиво рекомендует гражданам» не отправляться в те страны, где «наблюдается наибольшая вспышка» этого штамма. Такими странами по словам ведомства являются: Индия, Португалия, Великобритания и Россия. Воздерживаться от поездок в эти страны следует «до полной стабилизации эпидемической ситуации», говорится в сообщении МИД.
Напомним, ранее стало известно, что индийский штамм «добрался» до украинской столицы.