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Сравнившего новые COVID-ограничения с дискриминацией евреев актера высмеяли на Первом канале
24 июня, 2021 13:34
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Dmitry Golubovich/Russian Look
Шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант высмеял актера Егора Бероева, выступившего против дискриминации непривившихся от коронавируса граждан.
Напомним, актёр заявил, что не получал препарат против заболевания, и его поражает волна ограничений, направленных на ускорение процесса вакцинации в стране.
«Егор Бероев сказал «мое тело - мое дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев. Что не совсем верно, потому что коронавирус передается не только по матери», — прокомментировал Иван Ургант в эфире Первого канала выступление актера.
Ранее самый известный российский певец стал «угрожать» национальной безопасности Украины.
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