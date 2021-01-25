Спутники «Глонасс» нового поколения отправят на орбиту в 2021 году

Общество

Пять российских навигационных спутников «Глонасс», среди которых четыре нового поколения, выведут на орбиту в 2021 году.

Речь идет о запуске пяти спутников: последнего «Глонасса-М» - в течение года, двух «Глонассов-К» - во втором и третьем кварталах, двух «Глонассов-К2» - в третьем и четвертом кварталах.

Новые «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от «Глонасс-М» большим количеством излучаемых навигационных сигналов и большим сроком службы. Сегодня орбитальная группировка отечественных глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» включает 28 космических аппаратов, сообщает РИА «Новости».

В 2019 году в работе системы навигации неоднократно возникали сбои. Это связано с тем, что истек гарантийный срок спутников. Из 24 аппаратов стабильно функционировал только 21.

ГЛОНАСС - аналог американской ситемы GSM. Она рассчитана на работу 24 спутников для покрытия всей территории Земли.