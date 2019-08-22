Россия создаст систему навигации для путешествий в космосе
Россия создаст карту видимой Вселенной и на ее основе разработает систему ориентации по звездам для путешествий, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Карта звездного мира и расчетные дистанции до пульсаров (быстровращающиеся звезды - ред.) помогут нам создать АстроГЛОНАСС, то есть звездный навигатор, который любому кораблю, любому спутнику покажет с высочайшей точностью его местоположение. И мы это можем сделать первыми в мире», – рассказал он РИА «Новости».
По словам главы космической корпорации составлением карты займется телескоп «Спектр-РГ».
Накануне эксперт объяснил желание США доминировать в космосе.
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