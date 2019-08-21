Эксперт объяснил желание США доминировать в космосе

США хотят полного доминирования в пространстве и, в частности, в космосе, заявил научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», Белый дом распространил меморандум главы США Дональда Трампа, в котором говорится, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства.

Согласно документу, безопасное использование таких систем необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства государства в космосе.

По словам Блохина, это очередная попытка Америки затормозить процесс утраты лидерства любыми путями. Другими примером эксперт назвал киберпространство и гонку вооружений.

«Вашингтон хочет создать технологический и военный отрыв от своих главных конкурентов, причём прежде всего от России и Китая, поэтому неудивительно, что Белый дом сегодня высказался по космосу», — заключил аналитик.

Ранее Роскосмос и власти Москвы согласовали один из вариантов проекта Национального космического центра, который будет создан на территории Центра Хруничева в столице.