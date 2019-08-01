Путин поддержал проект Национального космического центра

Роскосмос и власти Москвы согласовали один из вариантов проекта Национального космического центра (НКЦ), который будет создан на территории Центра Хруничева в столице. Об этом глава корпорации Дмитрий Рогозин рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Это эскиз, который полностью вписывается в нашу проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров. Мы соберем 20 тысяч наших работников. Вот так это будет выглядеть. Это улица Мясищева, это жилые постройки, которые существуют, это реальная фотография. Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис Роскосмоса и офисы наших предприятий. А за ним будет сам завод Хруничева», – описал проект глава Рогозин.

Президент Путин проект поддержал.

Ранее Роскосмос подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Если он будет утвержден, космонавты не смогут высказывать мнение о корпорации.