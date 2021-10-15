«Спутник V» и «Спутник Лайт» выходят на другой уровень производства
Один миллиард человек сможет получить вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Именное такое количество препарата планирует в следующем году произвести Россия.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое повышение производимого препарата связано с тем, что производство за рубежом превысит объемы в России, пишут «РИА Новости».
Для сравнения: сейчас Россия производит вакцин на примерно 40 млн человек в месяц.
Уже сейчас российский препарат официально одобрен в около 70 странах мира. При этом до сих пор вакцина не зарегистрирована ВОЗ. По словам представителей организации, никакой политизированности вопроса нет - сейчас проходят традиционные фазы проверки.
Правда, в России с этим не согласны. Западные страны не хотят признавать созданные в России вакцины от коронавируса из-за конкуренции. Такое мнение выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.