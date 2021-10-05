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Политика
Министр объяснил нежелание признавать российские вакцины от коронавируса за рубежом
5 октября, 2021 21:26
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Yotube / RT на русском
Западные страны не хотят признавать созданные в России вакцины от коронавируса из-за конкуренции. Такое мнение выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Это элемент конкуренции, - сказал глава Минпромторга. - Я считаю так».
Он пояснил, что американская фармкомпания Pfizer стремится занять определенную долю рынка и пока этого не произойдет – взаимного признания вакцин между РФ и США не будет.
В дополнение Мантуров отметил, что российский препарат «Спутник» в США не производится.
«Как в Америке будут производить «Спутник», мы точно Pfizer сразу начнем», - приводит слова министра «ТАСС».
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