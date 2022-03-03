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Спустя 8 лет в Крым пришла вода по Северо-Крымскому каналу
3 марта, 2022 15:21
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Flickr
Спустя 8 лет по Северо-Крымскому каналу снова течёт днепровская вода.
Вода уже дошла до Армянска - город на севере Крыма. На заполненный водой канал пришли посмотреть местные жители. Они поздравляют друг друга и уже строят планы – это даст еще один толчок развитию сельского хозяйства и устранит многие проблемы.
Отметим, что вода пришла в Крым самотёком после подрыва российскими военными дамбы. Официальный запуск канала произойдет позже, после проведения ряда восстановительных работ, сообщает телеграм-канал «Оκτагон.Крым».
Российские войска разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым.
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