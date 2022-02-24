Российские войска разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым
Российские войска вышли к Херсону, разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, российские войска вышли к городу Херсон. Северо-Крымский канал разблокирован, подача воды на полуостров восстановлена.
Глава Крыма Сергей Аксенов уже поручил профильному комитету готовиться к приему воды с Украины.
Официальный представитель Минобороны сообщил, что в результате российских ударов выведены из строя более 80 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.
Также были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника «Байрактар», - пишет «РИА Новости».
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