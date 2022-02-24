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Политика
Владимир Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру
24 февраля, 2022 18:59
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украина предлагает вернуться к миру. Об этом сегодня, 24 февраля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что не Киев выбрал «путь войны», однако Украина предлагает «вернуться на путь к миру».
Также Зеленский обратился к лидерам Запада, назвав их «лидерами свободного мира». Он пригрозил, что в случае, если они не помогут Украине, война якобы придет к «их дверям», пишут «Известия».
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