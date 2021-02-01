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Спонсор футуристических проектов чипировал обезьяну

Лилия Караева
1 февраля, 2021 16:15
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 16:15
1 мин
Обезъяна
Pixabay.com

Компания предпринимателя Илона Маска вживила нейроимплант в мозг обезьяны. Чип полностью скрыт под кожей без вреда для нее - отныне животное может играть в видеоигры.

О последней разработке компании Neuralink написало агентство Bloomberg. Маск рассказал об очередном эксперименте: в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

Животное хорошо себя чувствует и, по словам Маска, «счастливо». Конечная цель эксперимента - чтобы обезьяны играли друг с другом в компьютерный пинг-понг.

Ранее компания успешно чипировала свиней.

Стартап Neuralink был основан в 2016 году. Маск рассказывал, что компания хочет создать устройства для лечения заболеваний мозга и выйти на «усовершенствование людей».

Ранее предприниматель заявил, что человечество никогда не доберется до Марса.

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ТЕГИ
наука
Илон Маск
Обезьяны
чипирование
1 мин
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