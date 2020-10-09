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Специалист прокомментировал темпы распространения COVID-19 в России

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 11:34
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фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев прокомментировал темпы распространения инфекции в стране.

По словам специалиста, если в России темпы заболеваемости будут расти, как сейчас, то большинство россиян переболеют коронавирусом до конца текущего сезона.

Лукашев заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием наряду с другими. Тогда его перестанут замечать, потому что основная часть населения будет обладать иммунитетом, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

За минувшие сутки 12 126 человек заболели коронавирусом. Это рекордное значение, даже на пике пандемии в России таких чисел по заразившимся коронавирусом не фиксировалось. Зарегистрирован 201 летальный исход.

темы
Россия
общество
коронавирус
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