Спасти Путина: в помещении для выступления президента России приняли кучу мер

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Помещение зала «Манеж» в Москве, где сегодня выступит президент России Владимир Путин, обработали несколько раз - днем ранее и утром перед приходом гостей. Об этом сообщила пресс-секретарь Управделами главы государства Елена Крылова.

Кроме санитарной обработки, по всему периметру помещений установили диспенсеры для обработки рук.

«Рассадка в основном зале также соответствует эпидемиологическим требованиям», - сказала Крылова РИА Новости.

Для журналистов подготовили защитные маски в индивидуальных упаковках. Вся еда - тоже в отдельных упаковках.

Ранее сообщалось, что Росстат скрыл данные о доходах россиян перед посланием президента. Это повторяется второй раз - аналогичная ситуация была в 2019 году и тоже перед выступлением Путина перед парламентом.