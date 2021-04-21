Данные о доходах россиян пропали из статистики. Так уже было и тоже перед посланием Путина

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перенесла публикацию данных о доходах россиян. Обычно соответствующий доклад появлялся 20 числа, но накануне послания президента России Владимира Путина парламенту этого делать не стали.

Как минимум последний год данные ежеквартально появлялись 20 числа. В этом месяце в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» их не было.

Росстат так объяснил отсутствие сведений: «Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных». Об этом пишет Forbes.

В 2020 году реальные доходы россиян упали после двух лет нулевого роста. Во втором квартале они обвалились на рекордные с 1999 года 7,9%.

Ранее Росстат оценил число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 17,8 миллионов человек. Бизнесмен Олег Дерипаска написал, что в действительности, таковых 80 миллионов человек, и обвинил службу статистики в «жонглировании цифрами». После комментария Кремля бизнесмен удалил запись и похвалил руководство страны.

В 2019 году перед посланием Путина парламенту Росстат также изъял блок о доходах граждан из своего обзора.